Maroc: le Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, MM. Ismail Chekkouri et Abdellah Ben Mellouk ont été nommés respectivement Directeur des Questions globales et Directeur de la Coopération multilatérale et des Affaires économiques internationales, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), M. Salaheddine Abkari a été nommé à la tête de la Direction des Affaires administratives et financières.