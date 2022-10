Maroc: L’ancrage des principes de la bonne gouvernance au cœur des préoccupations du NMD (Benmoussa)

Le rapport élaboré par la CSMD accorde une importance particulière aux principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, a souligné M. Benmoussa qui intervenait lors de la Conférence internationale sur la bonne gouvernance en Afrique, placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI. Le Royaume a en effet œuvré pour l’ancrage des principes de bonne gouvernance et de régulation, en mettant en place un ensemble de stratégies et de mesures censées promouvoir cette vision, a-t-il affirmé.

Dans ce sens, l’Article 159 de la Constitution dispose que “les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l’appui des organes de l’État”, a-t-il rappelé, précisant que les institutions et instances de la bonne gouvernance demeurent indépendantes des pouvoirs législatifs et exécutifs.

De même, le rapport de la CSMD révèle que la libération des énergies entrepreneuriales et de l’initiative privée sont essentielles à l’accroissement de la création de valeur et exigent des règles de bonne gouvernance qui assurent l’égalité des chances économique, insistant sur la nécessité de garantir un service de qualité au citoyen marocain.

Ainsi, la mise en place d’une bonne gouvernance constitue une réponse nécessaire pour la restauration de la confiance des citoyens en les administrations publiques, a ajouté M. Benmoussa.

De son côté, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en avant le rôle de la jeunesse africaine dans le développement du Continent, notant que la collaboration intergénérationnelle constitue un aspect important pour la restauration de la confiance.

M. Bensaid a souligné l’importance de sensibiliser les jeunes à l’importance de leur participation économique, sociale et politique, relevant qu’ils constituent également la population la plus vulnérable.

“La corruption est un fléau qui entrave le développement des États”, a-t-il affirmé, relevant qu’elle constitue un obstacle au développement économique et social ainsi qu’à l’épanouissement de la jeunesse.

Au Maroc, a-t-il poursuivi, plusieurs mesures de lutte contre la corruption ont été déployées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et des progrès notables ont été accomplis.

“La création de nouvelles interfaces et plateformes digitales contribuent considérablement à la baisse de la corruption”, a fait savoir M. Bensaid, mettant en exergue l’importance d’une meilleure coopération africaine dans le domaine.

Pour sa part, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a mis en relief les diverses mesures lancées par le Royaume en matière de lutte contre la corruption.

A cet effet, Mme Mezzour a souligné que le Maroc a officiellement lancé en 2016 la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui s’articule autour de cinq piliers principaux à savoir la gouvernance, la prévention, la répression, la communication et la formation.

Elle a rappelé l’adoption de la loi n° 54.19 portant charte des services publics et de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives à la bonne gouvernance. La Conférence internationale sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique connaît la participation d’éminentes personnalités venant du Maroc, d’Afrique et d’Europe.

Cet événement, initialement prévu en mars 2020 et reporté à cause de la pandémie de Covid-19, vise à examiner les leviers permettant aux pays africains d’endiguer la corruption et d’ouvrir la voie vers un développement soutenu et durable.

Deux jours durant, les travaux de la conférence apporteront une riche matière de réflexion à la littérature produite à ce jour et contribueront à son élargissement et approfondissement par les expertises et les compétences portées par les intervenants et les participants lors des différents panels et ateliers au menu de cet événement.