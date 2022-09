Maroc: la 16ème édition du Concours éliminatoire du Prix international Mohammed VI du Saint Coran, les 27 et 28 septembre

a 16ème édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de psalmodie, de déclamation et d’exégèse du Saint Coran, sera organisée les 27 et 28 septembre, a annoncé, vendredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.