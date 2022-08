Maroc: Face au repli de la demande, les Taux obligataires s’orientent à la hausse (AGR)

“Tenant compte d’un recul plus important de la demande des investisseurs sur le marché obligataire par rapport à l’offre du Trésor en Bons du Trésor (BDT) au cours du S1-22, les Taux obligataires se sont orientés globalement à la hausse durant cette période”, indique AGR dans son dernier “Research report fixed income”, intitulé “vers une poursuite de la hausse des taux en 2022”.

“Il s’agit de la maîtrise de l’Offre du Trésor en BDT à travers des souscriptions de 57 milliards de dirhams (MMDH), en légère baisse par rapport au S1-21”, précise AGR.

Le taux de réalisation des besoins annoncés du Trésor ressort, quant à lui, à 99% contre 88% durant la période étudiée, indique AGR, notant néanmoins que ce niveau est “à relativiser”.

“Alors que le taux de réalisation des besoins annoncés du Trésor avait atteint 121% au cours du T1-22, le recours au marché primaire s’est nettement atténué au T2-22 à 22,2 MMDH, soit un taux de réalisation de 77%”, explique AGR.

AGR fait aussi état d’une évolution “moins soutenue” de la demande des investisseurs en BDT au S1-22, notant que cette configuration s’est traduite par une hausse du taux moyen de satisfaction de 5 pts, passant de 35,2% au S1-21 à 40,2% au S1-22. Cette orientation a induit un relèvement des exigences de rémunération des opérateurs locaux envers les BDT, fait remarquer la même source. Et d’ajouter que le repli de la demande a entrainé un relèvement technique des rentabilités exigées par les investisseurs confirmant leurs anticipations inflationnistes. “Nous avons assisté à une orientation haussière des Taux et ce, en dépit du maintien du Taux Directeur de Bank Al-Maghrib inchangé à 1,5%”, soulignent les analystes d’AGR. Concernant la courbe primaire, la tranche de maturité court et moyen termes a connu des hausses allant jusqu’à 34 points de base (pbs). Les hausses pour les maturités du segment long terme n’ont pas dépassé les 9 pbs.

S’agissant de la courbe secondaire, les maturités courtes et moyennes ont connu des hausses au S1-22 variant entre 10 pbs et 41 pbs. Concernant les maturités longues, leurs rendements ont connu des hausses moins importantes sur la même période de +15 pbs en moyenne.