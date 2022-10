Maroc/Énergie électrique: la production nationale augmente de 2,9% à fin août (DEPF)

Dans un contexte d’accroissement de l’énergie appelée nette de 5,8%, à fin août 2022, après +6,1% un an plus tôt, le volume de l’énergie importé a augmenté de 121,2% (après -5,5%), fait savoir la même source, ajoutant que le volume exporté a, toutefois, diminué de 29% (après +42,4%). S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, celle-ci s’est consolidée de 4,8% au terme des huit premiers mois de 2022, après une performance de +6,4% une année plus tôt, tenant compte d’une augmentation des ventes de l’énergie destinée aux distributeurs de 4,7%, de celles de “très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs” de 5,7% et de celles destinées aux ménages de 3,8%.

Comparée aux mêmes périodes de l’année pré-crise (2019), la croissance de la production de l’énergie électrique se poursuit, atteignant +3,7% à fin août 2022, au lieu de +3% à fin juin 2022, et +0,8% à fin août 2021. Cette évolution ascendante tient notamment, à la progression croissante observée au titre des trois premiers trimestres de 2022, soit +5,4% au titre des deux premiers mois du 3ème trimestre de 2022, +4,2% au T2-2022 et +1,7% au T1-2022. Cette même tendance est observée au niveau de la consommation de l’énergie électrique. En effet, cette consommation s’est accrue, comparativement aux mêmes périodes de 2019, de 7,9% à fin août, après +7,1% à fin juin 2022 et +3% à fin août 2021, faisant suite à une hausse de 10,2% au titre des deux premiers mois du troisième trimestre, de 9,8% au deuxième trimestre et de 4,3% au premier trimestre 2022.