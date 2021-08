Maroc/Élections des Chambres professionnelles: Le taux de participation s’élève à 47,24 % (Laftit)

“Ces élections ont été marquées par la participation de 882.736 électeurs et électrices, soit 47,24 % du corps électoral professionnel, contre 43 % en 2015”, a dit le ministre dans une déclaration à la presse, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.

Le ministre a précisé que les élections des Chambres des pêches maritimes se sont distinguées au niveau du taux de participation avec 61,65 %. En préparation de ces élections, a souligné M. Laftit, les listes électorales professionnelles ont fait l’objet d’une opération de révision exceptionnelle qui a donné lieu à un corps électoral professionnel de 1.866.790 électeurs et électrices, en hausse de 6,34 % comparativement au scrutin de 2015.

Au total, 7.178 bureaux de vote ont été mis en place, dont 5.179 pour les élections des Chambres d’Agriculture, 982 pour les Chambres de commerce, d’industrie et des services, 912 pour les Chambres d’artisanat et 105 pour les Chambres des pêches maritimes, dans le but d’accueillir les voix des électeurs et électrices, en tenant compte de leur répartition géographique ainsi que celle des activités professionnelles, partant du souci de rapprocher les urnes des professionnels pour qu’ils puissent exercer leur droit de vote dans les meilleures conditions.

Dans le but d’encadrer l’opération de vote de la manière la plus appropriée, a poursuivi M. Laftit, 43.068 personnes ont été mobilisées pour les missions de présidents des bureaux de vote, ou de la participation à leur formation ou encore de la contribution à leur gestion.