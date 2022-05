Maroc: Citroën C4 déroche le titre de “Voiture de l’année 2022”

Suite à une série d’essais statiques et dynamiques effectués par un jury, la Citroën C4 a remporté ce concours face à 6 autres voitures finalistes, à savoir la Dacia Sandero, la Hyundai Tucson, la Kia Sorento, la Mercedes Classe C, la Toyota Yaris et la Volkswagen Golf.

Intervenant à cette occasion, le président de l’AIVAM, Adil Bennani, s’est félicité de la tenue de cette édition qui commence à s’inscrire dans le calendrier des événements du secteur automobile.

“Cet événement vise à célébrer un véhicule qui aura séduit le jury par ses caractéristiques techniques, statiques et dynamiques”, a fait remarquer M. Bennani.

De son côté, la présidente du Jury, Khadija Dinia, a affirmé que sur 18 modèles, 7 voitures ont subi une grille d’évaluation s’articulant autour de critères précis.

“Cette année, on a mis en place un nouveau système de notation qui prend en considération plusieurs critères à savoir le design, le rapport prix-prestation, l’innovation, l’habitabilité et les aspects pratiques et enfin le respect de l’environnement”, a indiqué Mme Dinia.

Par ailleurs, un trophée a été décerné au directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul.

Le jury du COTY 2022 se compose de Khadija Dinia (Luxury Life Morocco) élue Présidente du Jury, David Jérémie (Challenge), Jalil Bennani (M24 TV), Moulay Ahmed Belghiti (Les Ecos), Mehdi Laaboudi (Maxmag), Mohamed Akisra (Le Matin), Nabil Sbaï Tanji (Je veux acheter une voiture !), Leila Benjelloun (Golf du Maroc), Hicham Smyej (Medias24.com), Essam Chraibi (wandaloo) et de Mourad Khezzari (Gentlemen Driver).

La deuxième édition du concours “Car Of The Year 2021” a été remportée par Ford Kuga.