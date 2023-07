Maroc/Chambre des représentants : appel à un dialogue national pour la réforme de la fonction publique

Présenté mardi lors de la session annuelle d’évaluation des politiques publiques à la Chambre des représentants, en présence de la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le rapport a appelé, notamment, à la création de la fonction publique régionale et à une révision de la loi réglementant la fonction publique afin d’accompagner les évolutions juridiques et administratives.

Ce rapport a également mis l’accent sur l’importance d’approuver un système salarial équitable afin de développer des incitations qui permettent le développement des compétences et l’amélioration des services publics fournis.

Le rapport recommande, en outre, de s’inspirer du modèle de gestion basé sur la gestion des compétences du secteur privé, appelant à des travaux de renouvellement des structures organisationnelles et structurelles de l’administration marocaine pour assurer la cohérence et la fluidité dans la mise en œuvre des politiques publiques.

En ce qui concerne la numérisation, le rapport a appelé à renforcer la transition vers la prestation de services à distance et à promulguer une loi encadrant la transformation numérique et réglementant les principes de sa mise en œuvre au niveau des secteurs gouvernementaux et des collectivités territoriales.

Le document a également souligné la nécessité d’améliorer les services administratifs en accélérant le rythme de transition vers l’échange immatériel des documents requis et fournis par les administrations publiques, en application de la loi de simplification des procédures et d’amélioration des services.

Intervenant à cette occasion, Mme Mezzour a indiqué que le plan national de la réforme de l’administration vise à atteindre la qualité dans les services publics et à consolider le principe d’efficacité lié à la qualification des ressources humaines et au développement des compétences, notant que cette réforme aspire à diversifier le service public pour lutter contre l’exclusion sociale, et à restructurer les administrations publiques pour en faire des institutions efficaces capables de suivre le rythme du développement politique et économique et de réaliser le développement humain et territorial.

Afin de suivre la mise en œuvre des projets programmés et d’assurer la convergence, la ministre a souligné que le plan national de réforme de l’administration a adopté un ensemble de mécanismes de mise en oeuvre, dont notamment le réseau de coordination chargé de superviser les politiques publiques et de suivre leur application, le réseau de coordination en charge de la gestion administrative, et le réseau d’appui à l’égalité. A cet égard, la ministre a souligné que le gouvernement accorde un grand intérêt à la réforme de l’administration, à la consolidation de la bonne gouvernance et à la promotion des valeurs d’intégrité dans le service public, en vue de réduire la décentralisation administrative, de simplifier les procédures administratives et d’accélérer la transformation numérique comme puissant outil de réforme administrative au service de l’économie nationale.