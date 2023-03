MAE burkinabè: “Le Maroc n’a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face au défi sécuritaire”

La ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, a affirmé, mercredi à Rabat, que le Maroc n’a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face au défi sécuritaire.

“Le Maroc n’a ménagé aucun effort pour témoigner toute sa solidarité au Burkina Faso face au défi sécuritaire et nous voulons vraiment, au nom de la plus haute autorité burkinabé, S.E.M. le Président Ibrahim Traoré, lui témoigner toute notre gratitude pour ce soutien indéfectible”, a déclaré Mme Rouamba qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.