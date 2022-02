Macron: “les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l’agression” contre l’Ukraine

Emmanuel Macron a appelé à l'”unité” autour des “principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble”, jeudi après l’invasion russe en Ukraine.

“En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie”, a affirmé le chef de l’Etat dans une allocution télévisée avec le drapeau ukrainien en arrière-fond, aux côtés des drapeaux français et européen.

Pour Macron, “les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l’agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l’énergie, nous serons sans faiblesse”.

“Nous appuierons l’Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens”, a-t-il ajouté.