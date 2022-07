L’ONCF améliore son chiffre d’affaires global de 29% en 2021

Cette progression s’explique par la performance de l’activité voyageurs qui a renoué avec la croissance et des activités de transport de marchandises résilientes, indique l’ONCF dans un communiqué sur la tenue de son Conseil d’Administration, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil. S’agissant du résultat d’exploitation, il a enregistré une amélioration de 551 millions de dirhams (MDH) par rapport à 2020 et ce, grâce à la résilience des activités et aux actions de maîtrise des coûts et de maintien des performances industrielles et commerciales, fait savoir la même source.

L’investissement a porté, quant à lui, sur un montant de 1,4 MMDH en 2021 et a été consacré uniquement à l’achèvement des opérations en cours et aux projets prioritaires de maintien de la sécurité et de la qualité de service. D’ailleurs, l’ONCF poursuivra son effort d’investissement en activant les différents projets nécessaires au maintien de la performance et en accélérant les études relatives aux projets de développement.