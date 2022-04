Ligue des Champions: le Raja Casablanca éliminé après son match nul face à Al Ahly d’Egypte (1-1)

A l’aller, le Raja avait perdu sur le score de 2 buts à 1.

Fabrice Ngoma a inscrit le but des Rajaouis dès la 5è minute, avant que Mohammed Abdelmounaim n’égalise à la 44è minute.

Les locaux ont démarré la rencontre pied au plancher, quand Fabrice Ngoma a sauté au-dessus de tout le monde pour ouvrir la marque de la tête et montrer la voie aux siens.

Après ce but, les Rajaouis ont reculé et laissé l’initiative aux Egyptiens qui ont su contrôler le milieu de terrain et se sont procurés plusieurs occasions de scorer.

A la 17è minute, les Egyptiens ont obtenu un pénalty, mais Anas Zniti a sauvé les siens face au Tunisien Ali Maaloul.

La défense rajaouie a longtemps résisté mais a fini par céder à une minute de la fin de la première période.

Sur un corner exécuté par le même Maaloul, Mohammed Abdelmounaim, libre de tout marquage, est parvenu à tromper Anas Zniti.

Cette réalisation, une véritable douche froide pour la bande de Rachid Taoussi, qui voyait la qualification plus proche que jamais, n’a pas empêché les co-équipers de Mohcine Moutali de mettre la pression sur la défense égyptienne dès l’entame de la seconde partie.

Al Ahly, qui optait pour les contres, a failli marquer le but de la délivrance à la 50è minute, quand l’attaquant Sud-africain Percy Tau s’est retrouvé face à face avec Zniti, mais a échoué à mettre le cuir au fond des filets.

Au fil des minutes, les Rajaouis, qui ont campé durant quasiment la totalité de la deuxième mi-temps dans la moité de terrain d’Al Ahly, n’ont pas réussi à trouver la brèche dans la défense du club cairote, emmenée par Mohammed Chennaoui.

En dépit des changements opérés par Taoussi en vue de dynamiser la ligne offensive, avec l’entrée en jeu notamment de Zakaria El Habti et Sofiane Benjdida, le Raja a échoué à marquer un deuxième but qui aurait pu lui permettre d’aller aux tirs au but.

L’autre représentant du football marocain dans cette compétition, le Wydad Casablanca, retrouvera samedi soir à domicile les Algériens du CR Belouizdad.

Au match aller, disputé il y a une semaine, le club casablancais s’était imposé 1-0.

En demi-finales, Al Ahly retrouvera l’Entente sportive d’Algérie, qui a sorti l’Espérance de Tunis (0-1 retour, 0-0 aller).