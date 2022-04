Guinée : l’ex-président Alpha Condé est “libre”

“Le Comité National du Rassemblement pour le Développement CNRD et son Président le colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, chef suprême des Armées, informent, l’opinion nationale et internationale que l’ancien président de la République (M. Condé) est libre”, indique un communiqué officiel publié vendredi soir.

Toutefois, le président Condé “demeurera à l’actuelle résidence de son épouse (à Conakry) jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de son domicile privé”, souligne le communiqué.

“Tout en continuant de bénéficier d’une protection adéquate, il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches”, ajoute le texte.

Le Président de la Transition “rassure le peuple de Guinée et la communauté internationale, que la dignité et l’intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine”, note le communiqué.

Le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), le parti de M. Condé, avait le 15 avril “réitéré sa demande de libération totale et inconditionnelle du président” Condé et annoncé, en signe de protestation, son refus de participer aux assises nationales, ouvertes le 22 mars jusqu’au 29 avril, ainsi qu’à tout dialogue politique.

M. Alpha Condé s’est rendu mi-janvier aux Emirats arabes unis pour être soigné avant de rentrer en Guinée le 9 avril.