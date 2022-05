Ligue Arabe-UE : lancement de la 2ème phase de la coopération en matière de lutte contre le commerce illicite et la prolifération des armes

Doté d’un enveloppe de 6 millions d’euros, le programme sera mis en oeuvre sur une durée de trois ans, et ce dans le cadre du dialogue stratégique entre les deux organisations.

Le projet, dont la mise en oeuvre sera assurée en coopération entre la Ligue arabe, l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Small Arms Survey (SAS), vise l’échange d’expertises et des bonnes pratiques afin de renforcer la capacité des Etats membres de la Ligue arabe dans la lutte contre les armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris leur acquisition de la part des terroristes et des criminels.

Le lancement de la deuxième phase du programme intervient en marge d’une conférence internationale qui connaît la participation de responsables de différents pays arabes, dont une délégation marocaine des Forces armées royales, du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale de la sûreté nationale.

Intervenant à cette occasion, le Secrétaire général adjoint aux affaires arabes et à la sécurité nationale de la Ligue arabe, Khalil Ibrahim Al Dawadi, a relevé que le lancement de ce programme institue une nouvelle étape de la coopération entre les deux organisations en matière de lutte contre la prolifération des armes, émettant son souhait que cette coopération soit efficiente et fructueuse.

M. Al Dawadi a souligné la coordination des efforts entres les organisations régionales et internationales et la mise en oeuvre des mécanismes de coopération collective pour la lutte contre la prolifération des armes, ajoutant que cette coopération renforcera les efforts déployés en matière de lutte contre la prolifération des ALPC.

Le SG adjoint de la Ligue arabe a fait observer que les ALPC sont indispensables pour les Etats et gouvernements, de par leur rôle dans les opérations de maintien de l’ordre, notant en revanche qu’en raison de leur faible coût et de la facilité de les transporter, les maintenir et les utiliser, les ALPC sont les armes préférées des groupes criminels, notamment ceux s’activant dans les crimes organisés et le terrorisme international.

Ces armes constituent désormais des facteurs principaux de déstabilisation, d’accentuation des tensions régionales et de l’expansion des réseaux criminels et terroristes, ainsi que des conflits qui détruisent les populations locales, a-t-il poursuivi.

Certains pays arabes ont connu ces dernières années des conflits internes qui ont favorisé la prolifération des ALPC illicites et la prolongation du conflit qui préoccupe désormais non seulement les pays voisins mais également la communauté internationale, a-t-il soutenu, notant que cette situation a poussé les Etats arabes à se préoccuper davantage de la question au cours des dernières années, la plaçant en tête des priorités dans la lutte contre les défis et risques de l’avenir.