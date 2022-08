Liga 2022/2023 : un Barça rénové pour détrôner la vieille garde du Real Madrid

Le Real Madrid, champion en titre, est naturellement le favori pour remporter le titre pour la deuxième saison consécutive. Les Blancs conservent l’ossature de l’équipe qui a remporté championnat et Ligue des champions la saison dernière.

Les rangs des Merengue, dirigés par Carlo Ancelotti, ont été renforcés par Antonio Rüdiger (Chelsea) en défense et Aurélien Tchouaméni (Monaco) au milieu de terrain. Le coach italien mise toujours sur le rendement constant de la vieille garde, conduite par un Benzema au sommet de son art et le maestro Modric.

Malgré le départ de Marcelo, le joueur le plus titré de l’histoire du club avec 25 trophées, Gareth Bale et Isco, l’actuelle génération du Real Madrid relève le niveau de ses ambitions année après autre et veut se battre pour les six titres possibles cette saison (Supercoupe d’Europe, Supercoupe d’Espagne, Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions et Coupe du monde des clubs). Le premier pas a été franchi mercredi soir, en remportant la Supercoupe d’Europe contre l’Eintracht Francfort à Helsinki.

Après une année blanche, le FC Barcelone de Xavi Hernández tentera de briser l’hégémonie des coéquipiers de Courtois. Les Catalans, qui semblaient il y a quelques mois avoir du mal à recruter, se sont attachés les services de Raphinha, Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas Christensen et Jules Koundé.

Les leviers financiers, dernier recours du président Joan Laporte pour redonner de l’équilibre aux comptes du club, ont permis au Barça de se renforcer et de rêver grand pour revenir au premier rang du football espagnol et européen.

Les résultats de la pré-saison confirment la progression de l’équipe catalane. Une victoire (1-0) contre le Real Madrid, un nul face à la Juve (2-2) aux États-Unis et une écrasante victoire contre Pumas du Mexique dans le cadre du Trophée Joan Camper (6-0).

Le Real Madrid débute la saison 2022/2023 dimanche à l’extérieur contre le nouveau promu Almería. Le Santiago Bernabéu, en pleine rénovation, devra attendre la quatrième journée pour accueillir son équipe. De son côté, le Barça recevra samedi le Rayo Vallecano à domicile.

Dans le groupe des favoris se trouve, comme à chaque saison, l’Atletico Madrid, champion local il y a deux ans. L’équipe de Diego Simeone, troisième la saison dernière, s’est attaché notamment les services de Nahuel Molina Lucero (arrière droit) en provenance d’Udinese, de Samuel Dias Lino (ailier gauche) et de Witsel (milieu), outre le retour de l’attaquant Alvaro Morata, prêté à la Juve lors des deux dernières saisons.

Après une saison décevante, les Colchoneros veulent faire leur retour sur la scène domestique en défiant les deux grands de La Liga, s’appuyant sur un groupe de joueurs expérimentés qui ambitionnent de redorer le blason de l’Atletico Madrid. Outre le championnat, les coéquipiers de Joao Felix rêvent de Ligue des champions pour, peut-être, remporter leur premier titre continental de cette catégorie.

Dans une moindre mesure, le FC Séville reste tout de même en embuscade. L’équipe de Julen Lopetegui, qui a fait signer Isco, en fin de contrat avec le Real Madrid, comptera sur un groupe homogène pour espérer créer la surprise et se consolider parmi les grands d’Espagne et d’Europe.