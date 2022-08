Le dirham dÃ©passe une nouvelle fois la barre des 10,3 face au dollar

Du côté des spreads de liquidité du MAD, ces derniers continuent d’évoluer en hausse de +25 points de base (pbs) à +0,29% contre +0,04% la semaine dernière.

Ladite note fait aussi savoir que les inquiétudes autour des perspectives de croissance mondiale gagnent de plus en plus du terrain. En effet, le durcissement des conditions financières à l’échelle internationale ainsi que la persistance d’une inflation élevée induisent une forte volatilité au sein du marché des changes, explique la même source, ajoutant que les analystes d’AGR recommandent aux exportateurs en dollar de réduire leur horizons de couverture.