L’Espagne se dote d’un Office national de conseil scientifique

« La politique a besoin de l’avis de la science », a déclaré M. Sánchez lors d’une cérémonie au Musée national de la science et de la technologie de la ville galicienne, soulignant que la science « a donné la réponse au Covid-19 à travers le vaccin et nous a sauvé d’un très gros problème ».

Cette nouvelle instance, dont la création sera publiée ce vendredi au Bulletin officiel de l’Etat (BOE), « créera des ponts entre les gouvernements » dans « un pays plaidant pour la science ».

« Parler de l’avenir, c’est parler de la science », a-t-il également dit dans un discours où il a appelé à « ne pas gaspiller l’intelligence ».

La ministre des sciences, de l’innovation et des universités, Diana Morant, a, pour sa part, demandé que davantage de femmes soient intégrées « dans les carrières qui façonneront l’avenir de notre pays et du monde », car l’implication de « talents féminins » permet de créer « une société meilleure et plus prospère sur le plan économique ».

Dans ce sens, la ministre a réitéré l’engagement global de l’exécutif en faveur de « l’éducation publique, de la science publique et de la promotion des talents ».