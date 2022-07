L’Espagne propose d’exporter autant de gaz que possible vers l’Europe

L’Espagne propose que ses infrastructures soient renforcées et que les exportations de gaz vers le reste de l’Union européenne soient prises en compte par rapport aux cinq dernières années, souligne, vendredi, le ministère espagnol de la Transition écologique.

Plus précisément, la moyenne des exportations espagnoles de gaz naturel au cours des cinq dernières années est de deux térawattheures (TWh) par mois et le pays pourrait atteindre 6,7 TWh par mois avec ses infrastructures.

Ce sera la contre-offre que l’Espagne mettra sur la table mardi prochain lors du Conseil des ministres de l’énergie pour répondre à la proposition de l’Union européenne, qui prévoit une réduction solidaire de la consommation linéaire de 15 % par rapport à la consommation moyenne de chaque pays au cours des cinq dernières années, voire une obligation en cas d’alerte de sécurité d’approvisionnement.

Bruxelles veut économiser 45 milliards de mètres cubes de gaz entre août et mars et l’Espagne peut contribuer à hauteur de 5,6 milliards de mètres cubes au cours de cette période de huit mois, ce qui, en méthane, signifie que l’UE a besoin d’environ 450 méthaniers et que l’Espagne pourrait répondre avec environ 57 méthaniers, soit presque 13 %.

L’Espagne compte au total six unités de regazéification en service, ce qui représente un tiers de la capacité de regazéification de l’ensemble de l’UE et 44 % du potentiel de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’UE.