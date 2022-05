Les tirs de missiles nord-coréens au centre d’entretiens entre Séoul et Washington

Les récents tirs de missiles de la Corée du Nord et ses préparatifs pour un éventuel essai nucléaire, ont été au centre d’entretiens téléphoniques entre les ministres de la défense sud-coréen et américain, a indiqué le ministère sud-coréen de la défense. Le ministre sud-coréen de la défense, Lee Jong-sup, et le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, ont qualifié de “grave” la situation dans la région, notamment dans la péninsule coréenne, affirmant qu’une coopération étroite entre Séoul et Washington est plus que jamais importante.

Les tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord et les préparatifs récents pour un essai nucléaire sont des “actes de provocation” qui attisent la tension sur la péninsule et en Asie du Nord-Est, et menacent “considérablement” la paix et la sécurité internationales, ont-ils estimé. Les deux parties ont, par ailleurs, discuté des moyens de maintenir un dispositif de défense combiné “robuste” pour contrer les menaces du Nord, a précisé le ministère.

M. Lee a également souligné l’importance du déploiement des moyens stratégiques américains dans la péninsule, réitérant la volonté de Séoul d’accorder la priorité au renforcement de l’alliance bilatérale et de jouer un rôle d’”État pivot mondial” sur certaines questions, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine.

Pour sa part, M. Austin a réaffirmé l’engagement “inébranlable” des États-Unis en faveur de la défense de la Corée du Sud. Ces entretiens interviennent dans un contexte d’inquiétude quant à la possibilité de tirs nord-coréennes, notamment un autre essai de missile à longue portée, à l’approche du sommet Yoon-Biden, prévu le 21 mai à Séoul.