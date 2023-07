Les relations stratégiques entre le Maroc et l’Espagne, un exemple à suivre par d’autres pays (Pedro Sanchez)

“Les relations entre l’Espagne et le Maroc sont considérées par d’autres gouvernements européens et par la Commission européenne comme une relation stratégique et une bonne expérience à exporter à de nombreux pays dans le cadre de leurs relations bilatérales”, a affirmé M. Sanchez qui était l’invité d’une émission de la chaîne “Telecinco”.

“Les relations avec le Maroc sont très importantes et fondamentales, notamment dans les domaines du commerce et de l’économie puisque pratiquement tous les investissements de l’Espagne sur le continent africain sont concentrés au Maroc”, a fait observer le président du gouvernement espagnol.

Les liens de coopération avec le Maroc sont également importants en termes de “sécurité, de lutte contre le terrorisme et contre l’immigration irrégulière”.

De ce fait, M. Sanchez a exprimé sa solidarité avec le Maroc qui “lutte contre la migration irrégulière” et qui est devenu un pays d’accueil.

“Souvent, lorsque nous pensons à l’immigration, nous ne sommes pas conscients que le Maroc souffre également de cette migration irrégulière qui provient d’une région très instable comme le Sahel, et que de nombreux jeunes de ces pays sont à la recherche d’un avenir meilleur non seulement en Europe, mais aussi dans des pays africains comme le Maroc”, a soutenu le président du gouvernement espagnol.

“Parler d’immigration avec le Maroc doit également signifier se mettre à sa place et être conscient que le Royaume relève également ce défi”, a-t-il conclu.