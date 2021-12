Les relations entre le Maroc et le Qatar fondées sur la fraternité, le respect mutuel et la solidarité agissante (Ambassadeur)

“Les relations entre Doha et Rabat sont basées sur la concertation et la coordination continues, tant au niveau bilatéral qu’a celui régional et international”, a souligné M. Setri dans une déclaration à la presse à l’occasion de la fête nationale de l’Etat du Qatar.

Il a expliqué que les relations entre les deux pays “doivent leur force et leur particularité aux liens solides et à la forte volonté commune des sages directions des deux pays pour hisser ces relations vers des horizons encore plus larges pour le bien des deux peuples frères”.

“Dans cette optique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a salué le processus de développement et de modernisation mené, avec sagesse, par Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar”, a ajouté le diplomate marocain.

D’autre part, il a exalté les réalisations accomplies par l’État du Qatar sous la sage direction de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani qui, dit-il, “poursuit avec mérite ses efforts précieux et ses initiatives constructives pour consolider les acquis dans les domaines politique, économique, social, entre autres, permettant de la sorte à l’État du Qatar de jouir d’une présence forte et d’un rayonnement international distingué”.

M. Setri a également salué les dispositions prises par le Qatar pour faire face aux répercussions du covid-19 aux niveaux économique, social et sanitaire, notant qu’à la faveur de ces mesures, le pays a gagné le pari, “car la plupart des rapports ont souligné à l’unanimité le succès du Qatar à surmonter les conséquences de la pandémie, grâce à l’adoption d’une série de mesures efficaces.”

Le Qatar s’apprête à célébrer, le 18 décembre, sa fête nationale pour commémorer la fondation de l’État par Cheikh Jassim bin Mohammed Al Thani.