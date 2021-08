Les Etats-Unis s’engagent à œuvrer avec le Maroc et Israël pour un “avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère” au Moyen-Orient

Les Etats-Unis se sont engagés mercredi à œuvrer avec le Maroc et Israël en vue d’un “avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère” au Moyen-Orient.

“Les États-Unis continueront de travailler avec Israël et le Maroc pour renforcer tous les aspects de nos partenariats et créer un avenir plus pacifique, plus sûr et plus prospère pour tous les peuples du Moyen-Orient”, a indiqué le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken dans un communiqué, à l’occasion de la visite au Royaume du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid.