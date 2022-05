Les dirigeants des Vingt Sept une nouvelle fois à Bruxelles pour débattre des conséquences de la guerre en Ukraine

Les chefs d’Etat et de gouvernements des Vingt sept membres de l’Union européenne se réunissent, ce lundi et mardi en conclave extraordinaire à Bruxelles, afin d’examiner les conséquences de la guerre en Ukraine notamment sur les secteurs de la défense et de l’énergie.

« Nous aborderons la situation en Ukraine lors de notre première séance de travail, et le président Zelensky nous rejoindra par vidéoconférence au début de cette discussion. L’une de nos préoccupations les plus pressantes est d’aider l’État ukrainien, avec nos partenaires internationaux, à répondre à ses besoins de liquidités. Nous discuterons également de la meilleure manière d’organiser notre soutien à la reconstruction de l’Ukraine, dans la mesure où un effort mondial majeur sera nécessaire pour reconstruire le pays », a détaillé le président du Conseil de l’Union européenne, Charles Michel dans sa lettre d’invitation au sommet. La réunion abordera également la question de l’énergie, y compris pour ce qui est des prix élevés, «qui frappent durement nos foyers et nos entreprises», a dit M. Michel, appelant à accélérer la transition énergétique « si nous voulons nous défaire progressivement de notre dépendance aux combustibles fossiles russes, et ce dès que possible ». Le président du Conseil de l’UE a relevé que la guerre en Ukraine risque d’avoir « un impact dramatique sur la sécurité alimentaire mondiale », soulignant que « les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté et nous sommes confrontés à des risques importants de famine et de déstabilisation dans de nombreuses régions du monde ». Il a indiqué dans ce contexte que le sommet sera l’occasion de discuter des moyens concrets d’aider l’Ukraine à exporter sa production agricole en utilisant les infrastructures de l’UE. Le sommet européen sera l’occasion de suivre en vidéoconférence l’intervention du Président sénégalais Macky Sall, président de l’Union africaine sur «l’extrême vulnérabilité des pays africains face à l’insécurité alimentaire ». S’agissant de la défense européenne, le président du Conseil de l’UE a souligné que la priorité la plus urgente de l’Europe «consiste à coordonner les efforts déployés par les États membres pour reconstituer les stocks et construire une base industrielle européenne ».