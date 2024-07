Les défis dans la région arabe révèlent l’importance des projets de développement des institutions internationales (Parlement arabe)

Cité par un communiqué du Parlement arabe, M. Al Asoomi a expliqué, lors de sa rencontre dimanche à Washington avec le directeur exécutif de la Banque mondiale, Abdel Aziz Al Mulla, que les défis auxquels sont confrontés plusieurs pays arabes, en proie à des conflits internes, à des crises et à de graves problèmes économiques, révèlent l’importance des projets de développement initiés par les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, pour aider ces pays à relever ces défis.

M. Al Asoomi a souligné l’importance qu’accorde le Parlement arabe à la mise en place d’un programme de développement commun avec la Banque mondiale, ainsi qu’à l’examen des perspectives et domaines de coopération potentiels. Il a, dans ce sens, estimé, que la banque mondiale pourrait fournir des aides techniques et professionnelles permettant au Parlement arabe de renforcer son rôle législatif et sa contribution à la diplomatie parlementaire.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur les mécanismes de fonctionnement de la Banque mondiale, ainsi que sur l’implication de cette institution dans les projets de développement mis en œuvre dans les pays arabes.