Le secteur pétrolier et gazier va constituer le second levier d’une croissance durable de la Côte d’Ivoire (PM)

« Le secteur pétrolier et gazier va constituer le second levier d’une croissance soutenue et durable de la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré lors de son intervention à l’occasion de la cérémonie de lancement de la plateforme du contenu local relative aux activités pétrolières et gazières.

Le contenu local est un ensemble d’exigences légales et réglementaires destinées à inviter les entreprises du secteur pétrolier et gazier opérant en Côte d’Ivoire à intégrer dans leur processus de production un contenu local en matière de recrutement du personnel, de recours aux prestataires et fournisseurs de biens ainsi que de transferts de technologies.

Il a lancé un appel aux sociétés pétrolières et gazières ainsi que leurs partenaires pour qu’ils s’engagent résolument en faveur du contenu local.

Plusieurs gisements pétroliers et gaziers tels que les gisements Baleine et Calao ont été récemment découverts en Côte d’Ivoire.

« Nous pouvons aujourd’hui affirmer que les conditions sont réunies pour permettre à l’Etat et aux Ivoiriens de tirer pleinement profit des retombées des activités pétrolières et gazières sur notre territoire », s’est réjoui le chef du gouvernement.