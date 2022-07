Le secteur automobile fait rayonner “le Made In Morocco” dans plus de 60 destinations (Bachiri)

Selon lui, l’automobile, un des secteurs clés sur lesquels mise le Plan d’accélération Industrielle (PAI), présente une véritable “success story” qui a bénéficié largement de l’attrait des manufacturiers pour de telles zones, érigeant le Royaume en un hub incontournable de l’industrie automobile.

Rappelant que le groupe Renault Maroc a pris une nouvelle dimension dans le Royaume avec les accords Écosystème en 2016 et en 2021, qui ont conforté le rôle du groupe en tant que locomotive de la filière automobile marocaine, M. Bachiri a précisé qu’avec l’industrialisation de nouveaux modèles de véhicules au Maroc, le secteur automobile marocain entre à pas sûrs dans une nouvelle ère de son histoire marquée par la montée en puissance des compétences, de la technologie et de la décarbonation.

S’attardant sur les objectifs escomptés, M. Bachiri a fait savoir que le groupe s’engage à atteindre 2,5 milliards d’euros, soit 26,45 milliards de dirhams (MMDH) de chiffres d’affaires en sourcing local dès 2025 et à terme une cible de 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 80% d’intégration locale.

Et de rappeler le développement de nouveaux projets de véhicules qui incluront progressivement les technologies d’électrification et contribueront par ricochet à la montée en puissance et à la valorisation de la filière industrielle automobile.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le 14ème Sommet d’affaires USA-Afrique connait la participation notamment, d’une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d’affaires africains.

Offrant l’occasion d’établir des partenariats d’affaires tripartites USA-Maroc-Afrique orientés vers l’avenir, ce Sommet représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les USA.