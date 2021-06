Le Royaume-Uni entame des négociations pour rejoindre l’accord commercial transpacifique

Cette adhésion permettra aux entreprises britanniques d’accéder à “certaines des plus grandes économies” émergentes et de se rapprocher de pays plus distants géographiquement, mais à forte croissance, selon le gouvernement britannique.

La zone commerciale du CPTPP couvre un marché d’environ 500 millions de personnes. Cette adhésion permettra également au Royaume Uni de réduire ses tarifs sur certaines exportations les plus fréquentes, comme les voitures.

En rejoignant ce pacte, le Royaume Uni ambitionne de s’établir comme un acteur incontournable du commerce mondial en exportant des biens de consommation haut de gamme et des services professionnels.

“Cette partie du monde est l’endroit où se trouvent les meilleures opportunités pour la Grande-Bretagne. Nous avons quitté l’UE en promettant de renforcer les liens avec de vieux alliés et des marchés de consommation à croissance rapide au-delà de l’Europe”, a déclaré la ministre britannique du Commerce, Liz Truss .

“C’est un étincelant prix post-Brexit que nous voulons saisir”, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La Nouvelle-Zélande, Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam sont également membres fondateurs de l’accord commercial, qui a été établi en 2018. Le Royaume-Uni a demandé à rejoindre le bloc en janvier dernier après sa sortie de l’Union européenne.