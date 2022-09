Le Royaume-Uni approuve un nouveau vaccin Pfizer ciblant Omicron

Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel dit “bivalent”, ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron (BA.1), a précisé la MHRA dans un communiqué.

Elle “a été approuvée pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu’elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique”, a détaillé l’agence, notant qu’elle autorise le vaccin pour les personnes de 12 ans et plus.

Cette annonce intervient alors que le pays s’apprête à proposer à partir de lundi une dose de rappel de vaccin anti-Covid à des millions de Britanniques en Angleterre et en Écosse, notamment ceux âgés de plus de 50 ans avec en priorité les personnes vivant en maison de retraite.

Le Royaume-Uni avait déjà autorisé, mi-août, un vaccin similaire développé par le laboratoire Moderna et ciblant aussi Omicron, variant le plus répandu en Europe.