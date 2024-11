Le Roi Mohammed VI annonce la création de la « Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger »

Dans son discours de ce mercredi soir à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte , le Roi MohammedVI a annoncé la création de « la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger « .

Cette instance est appelée à devenir le bras opérationnel de la politique publique dédiée aux Marocains résidant à l’étranger et sera chargée de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale dédiée aux MRE.

« En outre, cette nouvelle structure assurera la gestion du « Mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l’étranger », dont nous avons appelé de nos vœux la création et que nous avons inscrit en tête des missions dévolues à la Fondation », a souligné le souverain.

Et d’ajouter que « le but est d’ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l’étranger et d’accompagner les porteurs d’initiatives et de projets ».

La simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l’intention des MRE figurent parmi les défis majeurs que cette instance devra relever.

« Par ailleurs, a précisé le Roi, nous attendons de cette institution qu’à la faveur de l’implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs, elle donne une forte impulsion à l’encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues ».

« Nous avons également à cœur d’ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la Communauté qui sont désireux d’investir dans leur pays », fait valoir le souverain, estimant qu’il est « inconcevable que leur contribution au volume des investissements nationaux privés se limite à 10% ».