Le renforcement de la coopération économique au centre d’entretiens entre Akhannouch et le ministre saoudien du Commerce

Le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Maroc et l’Arabie Saoudite a été au centre d’entretiens, lundi à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre saoudien du Commerce, Majid Ben Abdullah Al Qasabi, en visite de travail dans le Royaume.