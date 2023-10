Le Programme d’aide directe est une « grande avancée » du modèle social au Maroc (Observatoire euro-méditerranéen)

« Il s’agit d’une grande avancée et d’une transformation importante du modèle social au Maroc vers la consécration de l’Etat de la prospérité et l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables », a indiqué le directeur de l’Observatoire, Fernando Olivan, dans une déclaration à la MAP.

« Le citoyen est au cœur de toute politique publique au Maroc et ce programme vient répondre à ses préoccupations et à ses besoins les plus importants grâce à une vision d’avenir», a relevé cet universitaire, faisant observer que cette initiative Royale renforce la cohésion sociale.

« Si la Constitution avant-gardiste de 2011 est venue consolider les réalisations sociales et préservé les droits des citoyens marocains, ce programme est venu confirmer l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour généraliser la protection sociale et venir en aide aux familles nécessiteuses », a-t-il ajouté.

S’inscrivant dans le cadre des grands chantiers lancés par le Maroc, ce programme est une « nouvelle étape et un pas important » vers la consolidation de l’Etat social et du bien-être, a conclu M. Olivan.