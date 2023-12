Le patron marocain des renseignements Abdellatif Hammouchi à la rescousse des JO de Paris (JA)

« Aujourd’hui, alors que les difficultés en terme de sécurité intérieure sont à nouveau à leur paroxysme sur le territoire français, Paris semble vouloir solliciter une fois de plus les compétences de Hammouchi et de ses équipes », rapporte l’hebdomadaire français « Jeune Afrique ».

« Les besoins de la France en matière de coopération sécuritaire viendront-ils à bout du froid diplomatique entre Rabat et Paris ? C’est en tout cas ce que laisse entrevoir la visite à Rabat du patron de la police nationale française, Frédéric Veaux, à Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST) ce 12 décembre », croit savoir jeudi « Jeune Afrique » (JA).

Selon le communiqué de la DGSN, la rencontre entre les deux responsables a porté sur différentes questions sécuritaires d’intérêt commun dont « le trafic de drogues et de psychotropes, l’immigration clandestine, la menace terroriste, les dangers de la cybercriminalité et la criminalité transnationale organisée ». Mais aussi, selon « Jeune Afrique », elle a porté surtout sur « les mécanismes de mise en œuvre des opérations conjointes menées dans le cadre de la coopération bilatérale, notamment la sécurisation des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris » l’été prochain.

« Cela d’autant plus qu’à huit mois du début des compétitions qui se dérouleront dans la capitale française du 26 juillet au 11 août 2024, le tentaculaire dossier de la sécurité de cette grand-messe internationale du sport est loin d’être bouclé », rappelle le magazine, indiquant que le comité d’organisation des JO et les autorités françaises doivent composer avec une cérémonie d’ouverture inédite et d’une complexité hors normes, puisque le défilé va se dérouler sur la Seine.

Selon JA, « le manque structurel de main d’œuvre dans les métiers de la sécurité privée constitue un autre défi de taille, sans parler du souvenir des émeutes du mois de juin 2022 et celui des graves incidents qui ont émaillé l’organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, en mai 2022 », sans oublier « la résurgence de la menace terroriste en France à cause de la situation au Proche-Orient explique le passage au niveau « urgence attentat » – soit le degré d’intensité le plus élevé du dispositif antiterroriste Vigipirate ».

Dans ce contexte, souligne JA, « l’expertise d’Abdellatif Hammouchi, largement appréciée et reconnue par la communauté internationale du renseignement, au point d’avoir érigé une sorte de « soft power » marocain en matière d’antiterrorisme, est plus que bienvenue. C’est d’ailleurs lui qui avait supervisé, à la demande de l’émir Tamim Al Thani, la sécurité de la dernière Coupe du monde de football organisée au Qatar fin 2022″.

Une expérience réussie qui fait de celui qu’on surnomme le « super flic du roi Mohammed VI » la personne idoine à consulter pour renforcer la sécurité des JO de Paris », fait valoir le magazine.

Abdellatif Hammouchi devrait se rendre en France « prochainement (…) en vue de renforcer les domaines de coopération sécuritaire bilatérale et de diversifier les niveaux et les formes de cette coopération au service des intérêts des deux pays, avait indiqué le communiqué de la DGSN à l’issue des entretien tiens avec M. Veaux.

L’histoire est-elle en train de se répéter ? En 2015 déjà, sous la présidence de François Hollande, ce sont ces intérêts sécuritaires communs qui avaient permis de désamorcer la crise entre le Maroc et la France, s’interroge l’hebdomadaire

À la suite des attentats de l’Hyper Casher et du Bataclan fin 2015, et face à une menace terroriste grandissante, les autorités de l’Hexagone avaient fait appel à Abdellatif Hammouchi, dont l’expertise en matière de renseignements avait permis de localiser celui qui était alors l’homme le plus recherché de l’Hexagone, le jihadiste Abdelhamid Abaaoud – pièce maîtresse des attaques du 13-Novembre.