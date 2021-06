Le Parlement arabe salue les efforts du Roi Mohammed VI pour défendre Al Qods et soutenir le peuple palestinien

A l’issue de sa 6ème session plénière de la 3ème législature, qui s’est tenue samedi au Caire, le Parlement arabe s’est félicité de l’action menée par l’Agence Bait Mal Al Qods, qui relève du Comité à Al-Qods, saluant l’envoi par le Maroc d’une aide humanitaire d’urgence au peuple palestinien en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.

Il a souligné, d’autre part, la nécessité d’un soutien politique, moral et matériel arabe continu à l’Autorité nationale palestinienne, appelant les pays arabes à reprendre leur soutien financier à l’Autorité palestinienne, en particulier à la lumière du siège actuel imposé à l’Autorité et à la Organisation de libération de la Palestine.

Le Parlement arabe a également appelé au renforcement des contacts avec l’Union interparlementaire, l’Union du Parlement européen et d’autres organisations européennes, afin d’exhorter les parlements nationaux à demander à leurs gouvernements d’œuvrer pour assurer une protection internationale au peuple palestinien et de lever le siège sur la Bande de Gaza.

Les membres du Parlement arabe ont affirmé que la question palestinienne est la première cause des peuples arabes, de leurs parlements et de leurs États, et qu’elle le restera et recevra tout le soutien et l’assistance, jusqu’à ce que les objectifs du peuple palestinien soient atteints en établissant son État indépendant avec Al Qods pour capitale.

Par ailleurs, ils ont souligné la nécessité de mettre fin à la division et de mettre de l’ordre dans le foyer palestinien pour faire face aux menaces et aux violations systématiques d’Israël contre le peuple palestinien, mettant en garde contre le danger de ce qui se passe à Al Qods occupée, en particulier dans le quartier de Sheikh Jarrah.