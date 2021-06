France/Covid-19 : la décrue se poursuit dans les hôpitaux, vigilance face au variant Delta

Selon des chiffres officiels, un total de 9.024 malades du Covid étaient admis à l’hôpital samedi, contre 9190 la veille et environ 31.000 la mi-avril, au pic de la troisième vague.

L’épidémie a emporté 12 patients à l’hôpital, contre 33 vendredi, portant le total des décès à 110.980 depuis le début de l’épidémie, en mars 2020.

Par ailleurs, 21,1 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées, ce qui représente 31,3% de la population totale.

En outre, 33,3 millions de personnes ont reçu au moins une injection, soit 49,4% de la population totale.

Deux décès du variant Delta ont été enregistrés samedi dans le sud-ouest de la France, selon les autorités sanitaires qui ont annoncé “un plan d’action immédiat” pour “éviter une reprise épidémique”.

Les deux personnes, âgées de 42 et 60 ans, qui n’étaient pas vaccinées et dont l’état de santé “était marqué par des facteurs de risque”, sont décédées au Centre hospitalier d’Auch, selon l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie qui a fait état de « plusieurs autres suspicions de cas qui sont en cours d’investigation médicale et de contact-tracing”.

La France craint une flambée de cas du variant Delta, beaucoup plus contagieux que la forme initiale du Covid-19.

Courant la semaine, le gouvernement a appelé à une “vigilance absolue” face à ce variant qui représente, selon le porte-parole de l’exécutif, Gabriel Attal, “entre 9 et 10%” des nouveaux cas positifs en France.

En vue de contenir la propagation de ce variant, particulièrement dans les Landes, où il représente 70% des contaminations, le gouvernement a annoncé un plan d’action qui repose sur une stratégie dite tester-tracer-isoler ainsi que sur la généralisation de la vaccination.