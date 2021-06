Le Mouvement des non-alignés salue les efforts du Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne

Dans la déclaration politique ayant sanctionné cette réunion, le Mouvement des non-alignés se félicite également de l’Appel d’Al-Qods, signé par le Roi et le Pape François, lors de la visite du Souverain Pontife au Maroc en mars 2019, et qui appelle à promouvoir et à renforcer le caractère multiconfessionnel spécifique de la Ville Sainte, sa dimension spirituelle et son identité particulière.

La déclaration a également souligné la nécessité de mobiliser les efforts pour alléger les souffrances humanitaires et socio-économiques endurées par le peuple palestinien, tout en réaffirmant l’attachement à la solution de deux Etats sur la base des frontières de 1967.

Le mouvement a également souligné la nécessité de mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives notamment au statut d’Al-Qods, et insisté sur la préservation de la composition démographique, le caractère, l’identité et le statut juridique de la Ville Sainte.