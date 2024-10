Le Maroc soucieux d’accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités (Mansouri)

S’exprimant lors de la Conférence des donateurs pour soutenir les déplacés et les réfugiés dans la région du Sahel et du Lac Tchad, tenue à Jeddah avec la participation des États membres de l’OCI, dont le Maroc, M. Mansouri a souligné que les initiatives humanitaires solidaires communes visent à atténuer les conséquences catastrophiques du phénomène du déplacement.

Ces initiatives ont pour objectif de répondre aux souffrances des innocents forcés de quitter leurs régions pour diverses raisons, notamment les conflits armés, les tensions ethniques et religieuses, la désintégration du tissu social, ainsi que la détérioration des conditions économiques, entraînant l’insécurité et l’instabilité, a-t-il précisé.

Ces facteurs appellent à réfléchir à des initiatives efficaces et concrètes qui auront un impact positif direct sur les pays touchés par le phénomène du déplacement, en particulier ceux du Sahel, a noté M. Mansouri, soulignant que ceci passe par le soutien des capacités des pays africains dans le domaine du développement humain et économique, ainsi que par le renforcement de leur sécurité et de leur stabilité, selon une approche intégrée et multidimensionnelle fondée sur la paix, la sécurité et le développement.

Le Maroc a, depuis toujours, œuvré à jeter les bases d’une coopération commune, à promouvoir le renforcement des capacités des pays africains et à les soutenir dans la réalisation de leurs plans de développement, outre leur accompagnement dans tous les domaines vitaux, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, en vue de répondre aux grands défis auxquels font face les pays de la région, a également relevé le diplomate marocain.

Il a souligné, dans ce sens, l’engagement du Maroc à donner un nouvel élan à sa coopération avec les pays africains, à développer des partenariats et des initiatives régionales et à créer des opportunités innovantes d’intégration et d’insertion économique.

Cet engagement, a-t-il poursuivi, a contribué à la mise en place d’initiatives créatives et de partenariats stratégiques efficaces et solidaires visant à renforcer la coopération économique régionale en Afrique de l’Ouest.

Pour sa part, le conseiller à la cour royale d’Arabie saoudite, superviseur général du Centre d’aide humanitaire et de secours Roi Salman, Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, a indiqué que l’Arabie Saoudite s’est engagée à fournir un soutien supplémentaire de 30 millions de dollars à la région du Sahel et du lac Tchad, portant à 51 millions de dollars le montant total alloué à cette zone depuis le début de l’année.

Cette promesse s’inscrit dans le prolongement du rôle pionnier du Royaume aux côtés des communautés touchées et affligées, et de sa volonté de soutenir les efforts internationaux dans diverses parties du monde.

La Conférence des donateurs pour soutenir les déplacés et les réfugiés dans la région du Sahel et du Lac Tchad se tient conformément aux décisions de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique.

L’événement vise à mobiliser des ressources pour financer des initiatives humanitaires et les projets de développement au profit des populations affectées, y compris les déplacés et réfugiés au Nigeria, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso, avec un accent particulier sur les plans d’intervention humanitaire coordonnés des Nations Unies.

Cette conférence entend également sensibiliser sur la crise multidimensionnelle dans ces régions et à renforcer les partenariats pour une réponse humanitaire plus efficace et un soutien accru aux solutions à long terme.

Le programme de cette rencontre est marqué par un segment de haut niveau sur les défis humanitaires dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad, avec la participation de plusieurs personnalités telles qu’Abdullah Al Rabeeah, conseiller au cabinet royal d’Arabie Saoudite et superviseur du Centre Roi Salman, Joyce Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires de l’ONU et coordinatrice adjointe des secours d’urgence, Raouf Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations du HCR, ainsi que Zubaida Umar, directrice générale de l’Agence de gestion des urgences au Nigeria (NEMA) ainsi qu’un représentant de l’Union européenne.