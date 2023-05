Le Maroc s’est doté d’une stratégie pertinente sur la question migratoire (SG IUSY)

Dans une déclaration la MAP en marge de sa participation au premier forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, qui se tient à Marrakech du 29 au 31 courant, M. Gonçalves a mis en avant l’engagement du Maroc à gérer la question migratoire sur la base d’une démarche humaniste, notant que le Royaume “a trouvé une voie de progrès et de développement économique en faveur de son peuple et de toutes les autres personnes qui y sont définitivement installées ou qui le considèrent comme pays de transit”.

“Le Maroc joue donc un rôle fort et important en Afrique, notamment dans la région du nord, concernant la question de l’immigration”, a-t-il ajouté, soulignant que le Royaume partage des frontières non seulement avec des pays d’Afrique, mais aussi avec des pays européens comme l’Espagne et le Portugal, ce qui est tout à fait évident, compte tenu des frontières maritimes.

Dans ce contexte, il a appelé tous les pays voisins à adopter le maximum de politiques publiques possibles qui protègent à la fois la dignité humaine des migrants installés dans les pays et ceux qui souhaitent trouver de nouvelles opportunités ailleurs, a soutenu le SG de IUSY.

Au vu des conséquences de mauvaises politiques sur des décennies de migration et sur fond de défis géopolitiques qui pèsent sur le monde, tous les acteurs doivent être responsables et progressistes lorsqu’il s’agit de l’immigration, a-t-il fait savoir, soulignant que les vies humaines ne peuvent aucunement être un outil et que l’être humain mérite de vivre dans la dignité.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé par le Groupe socialiste-opposition ittihadya à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau “MENA-Latina”, sous le thème “contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables”, vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d’actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d’autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l’environnement et l’égalité des sexes.