Le Maroc plaide pour un partenariat fort et solidaire entre Rabat et Nouakchott

S’exprimant lors d’un colloque organisé au siège du parlement mauritanien par le groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine sous le signe “La réalité et les perspectives de la coopération mauritano-marocaine”, le diplomate a souligné la solidité de ces relations singulières qui incarnent les liens historiques et civilisationnelles forts, ainsi que les rapports humains, sociaux, ethniques, religieux et culturels entre les deux peuples frères.

Il a indiqué que l’ambition du Maroc est d’ériger cette coopération en un partenariat fort, exceptionnel et solidaire qui préserve les intérêts des deux parties et se développe dans un cadre gagnant-gagnant.

Le diplomate a fait état d’une forte volonté de renforcer davantage ces relations conformément aux orientations des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a estimé que pour instaurer un véritable partenariat et parvenir à réaliser l’intégration économique, une forte impulsion doit être donnée à l’investissement dans les secteurs considérés comme prioritaires pour les deux pays.

Dans le contexte mondial actuel, a fait remarquer M. Chabar, la Mauritanie peut bénéficier de l’expérience reconnue, développée par le Maroc dans le domaine des stratégies sectorielles en agriculture, industrie, tourisme et services.

Le Maroc s’est également engagé dans la politique de réalisation de grands projets qui lui ont permis de développer ses infrastructures de manière à renforcer ses capacités compétitives pour attirer davantage d’investissements étrangers, a-t-il détaillé.

Il a expliqué que ces stratégies portent sur deux axes principaux, dont le premier consiste en la modernisation de certains secteurs comme l’agriculture (Plan Maroc Vert), la pêche (stratégie Halieutis) et l’industrie (Plan d’accélération industrielle), ainsi que le développement d’autres domaines tels que l’industrie automobile, les énergies renouvelables, l’aéronautique, la logistique et les services à haute valeur ajoutée.

Après avoir relevé que ces stratégies ont permis au Maroc de construire une économie diversifiée et ouverte sur son environnement, l’ambassadeur a affirmé que le Royaume est disposé à mettre son expérience et son expertise à la disposition de la Mauritanie et à la doter de ses expériences accumulées dans tous les domaines.

Il a ajouté que le Royaume est disposé aussi à mettre son expérience dans le domaine agricole en faveur de la Mauritanie, qui recèle de terres fertiles et d’importantes richesses hydriques, ce qui devrait permettre de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire du pays et à la réduction de ses importations de denrées alimentaires, voire de la possibilité de devenir un exportateur vers le reste des pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest et même de l’Europe.

M. Chabar a fait observer que la proximité et la position stratégique des deux pays, outre l’intégration économique, sont autant de facteurs qui augurent un avenir prometteur pour les relations bilatérales, expliquant que la Mauritanie est la porte d’entrée du Maroc vers l’Afrique et le Maroc est la porte d’entrée de la Mauritanie vers de l’Europe.

Dans ce contexte, il a souligné que le Royaume aspire voir la Mauritanie jouer un rôle pivot dans le groupement des Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique, qui constitue un cadre de concertation sur les enjeux communs de ces pays, centré sur le dialogue politique, la sécurité, l’économie bleue, la connectivité maritime et l’énergie, en plus du développement durable et de l’environnement.

Il a souligné que le renforcement des liens entre les deux pays demeure une priorité stratégique afin de réaliser l’intégration économique, expliquant que ce lien tridimensionnel concerne la liaison routière à travers le renforcement du réseau routier reliant le sud du Royaume et Nouakchott en passant par Nouadhibou avec la création d’une station logistique dans les zones frontalières.

Il concerne aussi la liaison maritime en mettant en place de lignes directes entre les ports marocains et ceux de la Mauritanie et le raccordement énergétique et électrique.

Il a par ailleurs rappelé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s’élève à plus de 235 millions de dollars, ajoutant que le Maroc est le premier investisseur africain en Mauritanie, avec un montant s’élevant à plus de 600 millions de dollars.

Les investissements du secteur privé marocain sont également de plus en plus présents sur le marché mauritanien, notamment dans les secteurs des télécommunications, des banques, des grands travaux, de l’agriculture et de la pêche, a-t-il détaillé.

Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine, Mme Zainab bint Al-Taki, a mis l’accent sur la profondeur des relations séculaires entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie, ainsi que les fortes potentialités des deux pays.

Ces facteurs sont de nature à permettre d’ouvrir de perspectives prometteuses de coopération entre Rabat et Nouakchott dans le cadre de ce partenariat, a-t-elle précisé.

Au cours de ce colloque, plusieurs exposés ont été présentés par des responsables de plusieurs départements ministériels, notamment les transports, l’enseignement supérieur, les Affaires étrangères et le commerce, sur les différents domaines de coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Royaume.