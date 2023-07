Le Maroc en faveur du renforcement des mécanismes de coopération de l’ONUDI avec les pays à revenu intermédiaire

“Le Royaume du Maroc salue la proposition du Directeur général visant à augmenter le budget consacré à la coopération technique à 25% au cours du prochain exercice biennal 2024-2025, ainsi que les divers programmes de coopération de l’ONUDI au profit des pays à revenu intermédiaire”, a affirmé l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, qui présentait la déclaration du Royaume lors de la 51ème Session du Conseil de développement industriel de l’Organisation (03-06 juillet).

Le Maroc appelle “à cet égard au renforcement des mécanismes de coopération avec ces pays et à soutenir leurs stratégies respectives de relance industrielle, notamment à travers la mise en place de mécanismes efficaces et efficients pour le renforcement des coopérations Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire”, a poursuivi l’ambassadeur, qui s’exprimait au titre du Point 3 de l’ordre du jour sur le “rapport annuel du Directeur général de l’ONUDI pour 2022”.

M. Farhane n’a pas manqué de souligner le choix du Maroc de faire de l’industrialisation “un levier et un moteur essentiel du développement économique”, en accordant une place centrale à la promotion d’une industrie inclusive et durable, génératrice de croissance, d’emplois et de création de revenus, en particulier pour les jeunes et les femmes, à travers la promotion des compétences professionnelles clés.

Dans cette optique, le diplomate a rappelé que le Maroc a entamé en mai 2023 une nouvelle ère dans l’industrie automobile grâce à deux initiatives portées par des jeunes entrepreneurs marocains qui se sont lancés dans la construction de deux nouvelles marques de voiture fabriquées au Maroc.

Le premier véhicule a été baptisé “Neo”, une voiture produite par la société marocaine “Neo Motors” dans la zone industrielle de l’est du Maroc, tandis que le second projet est porté par la société NamX, dirigée par un ingénieur marocain, a-t-il détaillé.

Et de préciser que ces deux initiatives industrielles, présentées lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI, s’inscrivent dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à orienter le secteur privé vers l’investissement productif et les secteurs technologiques de pointe afin de stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’entreprises dans le Royaume et promouvoir les énergies renouvelables, ainsi que le secteur de l’hydrogène vert.

Conscient de l’importance de la coopération Sud-Sud, le Maroc accorde une grande importance à son partenariat avec ses homologues africains, a poursuivi M. Farhane, notant que le Souverain a opté pour un choix naturel, délibéré et stratégique en faveur d’une coopération Sud-Sud et triangulaire, qui se traduit par la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice de plusieurs pays du continent.

Le diplomate a également réitéré le soutien du Royaume aux initiatives de réforme lancées par le directeur de l’ONUDI, Gerd Muller, ainsi que sa pleine confiance en son leadership et son expérience pour mener à bien sa mission, en positionnant l’ONUDI en tant qu’organisation internationale de premier plan œuvrant pour une industrialisation inclusive et durable.

Le Royaume réaffirme la grande importance qu’il accorde à l’ensemble des initiatives, activités et programmes mis en œuvre par l’Organisation durant la période couverte par le rapport et encourage le Directeur général et le Secrétariat à poursuivre leurs efforts “en vue de la pleine mise en œuvre du mandat de l’Organisation”, a-t-il conclu.