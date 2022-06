Le Maroc constitue la porte d’entrée pour le Mexique au continent africain (présidente du Sénat)

Le Maroc constitue la porte d’entrée pour le Mexique au continent africain, a affirmé, vendredi à Rabat, la présidente du Sénat mexicain, Olga Sanchez Cordero, soulignant que son pays accorde une “grande importance” à sa coopération avec le Royaume.

“Le Maroc représente pour nous la porte d’entrée au continent africain et le Mexique est aussi, pour le Royaume, une porte d’accès non seulement à l’Amérique du Nord mais aussi à l’Amérique latine”, a soutenu la responsable mexicaine dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Mme Cordero, qui était accompagnée du président de la Commission des relations extérieures du Sénat mexicain, Héctor Vasconcelos, a par ailleurs fait savoir que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’évoquer l’agenda bilatéral, relevant que les deux pays jouent un rôle majeur dans le concert des nations.

Pour sa part, M. Vasconcelos a affirmé que les entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion d’aborder un large éventail de questions bilatérales et internationales.

“Nous nous félicitons du dialogue très approfondi que nous venons d’avoir avec M. Bourita. Nous avons abordé un large éventail de questions bilatérales et internationales dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays”, a-t-il dit.

La présidente du Sénat mexicain effectue, du 09 au 12 juin, une visite au Maroc, à l’invitation du président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara.