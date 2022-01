Le Maroc condamne vigoureusement l’attaque odieuse des Houthis contre la région de Musaffah et l’aéroport d’Abou Dhabi

Le Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, a condamné vigoureusement, lundi, l’attaque odieuse perpétrée par la milice des Houthis et ceux qui les soutiennent contre la région de Musaffah et l’aéroport d’Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

Le Royaume a également dénoncé avec force cette attaque qui a pris pour cible des civils, exprimant sa pleine solidarité avec l’Etat des Emirats Arabes Unis frère dans la défense de la sécurité de ses territoires et de la sûreté de ses citoyens, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.