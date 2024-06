Le gouvernement a doublé les investissements publics à des niveaux sans précédent (Akhannouch)

Le gouvernement a doublé les investissements publics à des niveaux records « jamais vus auparavant dans l’économie nationale », a affirmé, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans le détail, la valeur totale de ces investissements se répartit entre la part du budget de l’État qui atteint 103 milliards de dirhams (MMDH), le budget des établissements et entreprises publics avec 152 MMDH, le budget du Fonds Mohammed VI pour l’investissement qui s’élève à 45 MMDH, et les collectivités territoriales avec 20 MMDH, ainsi que le budget du Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme d’Al Haouz de plus de 20 MMDH, a relevé M. Akhannouch qui répondait à une question centrale à la Chambre des représentants lors de la séance plénière mensuelle sous le thème « Stimuler l’investissement et la dynamique de l’emploi ». Ce tournant « volontaire et historique » vers l’investissement public permet de renforcer le financement de stratégies sectorielles prometteuses et d’accélérer leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, tout en évitant tout ce qui pourrait entraver l’efficacité économique du Royaume, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, M. Akhannouch a rappelé que l’Exécutif a adopté une politique proactive visant à créer un équilibre entre investissement public et privé, accordant à ce dernier les mêmes efforts et la même attention afin d’inverser la répartition géographique actuelle, et faire en sorte que l’investissement privé représente la moitié du total des investissements nationaux d’ici la fin de 2026 et les deux tiers d’ici 2030.

Il a, en outre, noté que le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales visant à doter le Maroc d’une nouvelle Charte de l’investissement compétitive, capable de créer des emplois, de générer une valeur ajoutée élevée et de réduire les disparités régionales en matière d’attraction des investissements, en l’accompagnant d’un plan ambitieux d’amélioration du climat des affaires, soulignant que suite à l’élaboration de cette nouvelle Charte en un temps record, le Maroc dispose désormais d’un écosystème complet pour l’investissement. Le Chef du gouvernement a considéré que la nouvelle Charte de l’investissement représente un saut qualitatif pour le Maroc lui permettant de se positionner dans son environnement continental et mondial, compte tenu des opportunités importantes qu’offre ce grand chantier Royal aux entreprises marocaines et étrangères, avec des dispositifs de soutien innovants destinés à tous les investisseurs, couvrant toutes les catégories d’investissement, ainsi que des mécanismes importants de gouvernance et de suivi des opérations d’investissement.

L’Exécutif a lancé une série d’initiatives de qualité visant à accompagner les investisseurs au niveau national et à promouvoir le Maroc comme destination d’investissement de choix pour attirer de nouvelles entreprises mondiales, a-t-il soulevé, saluant le rôle de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, en tant qu’acteur principal dans la mise en œuvre de la vision gouvernementale en matière d’attraction et d’implantation des investissements.

Dans ce sillage, M. Akhannouch a fait savoir que le gouvernement est en train de finaliser la publication des textes d’application pour la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement et de mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance prévus par cette Charte, dans l’optique de signer des contrats sectoriels et régionaux pour mobiliser tous les acteurs concernés, de finaliser les arrangements techniques pour la création de l’Observatoire de l’investissement et de continuer à organiser des tournées pour attirer et diversifier les investisseurs aux niveaux national et international.