Le développement du climat d’investissement minier en Arabie saoudite, le plus rapide au monde (rapport)

Les classements comprennent une amélioration de l’évaluation du Royaume dans l’indice des licences d’exploitation minière, où il est le deuxième meilleur pays au monde, ainsi qu’une amélioration significative de son évaluation dans l’indice de la politique fiscale, ce qui en fait l’un des 10 meilleurs au monde en la matière.

L’Arabie Saoudite a fait des progrès significatifs en matière de structure législative et réglementaire pour devenir l’un des meilleurs pays miniers au monde en termes de cadres législatifs et réglementaires, faisant du Royaume une « destination privilégiée » pour l’investissement dans le secteur minier et un modèle d’amélioration du climat d’investissement minier pour ses pays voisins.

Le vice-ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales Chargé des affaires minières, Khalid bin Saleh Al-Mudaifer, s’est félicité de ce classement, soulignant les efforts déployés pour développer le secteur minier au cours des cinq dernières années et l’engagement de son pays à prendre des mesures sérieuses pour diversifier les sources de son économie au-delà du pétrole et du gaz, en élaborant des programmes et des initiatives dans le cadre du plan de transformation pour développer le secteur minier afin qu’il devienne le troisième pilier de l’industrie nationale.

A noter que le ministère de l’Industrie et des Ressources minérales, en coopération avec le ministère de l’Investissement, a annoncé une série de mesures incitatives comprenant des facilités financières pour les entreprises souhaitant investir dans des activités d’exploration des ressources minérales dans le Royaume, dans le but de soutenir les entreprises détenant des licences d’exploration valides depuis moins de cinq ans avec un maximum de 7,5 millions de riyals saoudiens par licence. De même, le Fonds saoudien de développement industriel fournit jusqu’à 75% des coûts des projets d’exploration et d’exploitation minière éligibles.

Le rapport d’analyse des risques, produit par MineHutte en collaboration avec Mining Journal, est une référence pour les sociétés minières et les investisseurs du monde entier. Il leur permet d’identifier les destinations d’investissement sur la base de cinq critères (cadre législatif, gouvernance, infrastructure, incitations à l’investissement et normes sociales).