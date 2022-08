Le Gabon célèbre à Laâyoune le 62è anniversaire de son indépendance

La célébration de la fête nationale à Laâyoune vient refléter encore une fois le soutien indéfectible du Gabon à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume, a indiqué l’ambassadeur, Haut représentant du Gabon au Maroc, Minko Mi Nseme Sylver Aboubacar, en ouverture d’une cérémonie organisée mercredi au palais des congrès de la ville.

“Venir fêter notre fête nationale ici à Laâyoune est un acte fort pour nous et pour nos frères marocains”, a souligné l’ambassadeur qui a rappelé que le Gabon avait participé à la Marche verte en 1975.

Il a ajouté que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’établissement des relations entre le Gabon et le Maroc, tout en se félicitant de l’excellence des relations fraternelles unissant les deux pays amis, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du président de la République gabonaise, Ali Bongo.

En outre, le diplomate gabonais a fait observer que la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, de par sa position géographique et ses énormes atouts, représente un “carrefour naturel” vers l’Afrique subsaharienne, à même de faciliter la fluidité d’échanges entre le Maroc et les pays de cette région.

Il a également salué le processus de développement dans les provinces du Sud du Royaume lancé par SM le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la formation.

Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de la région Laâyoune Sakia-El Hamra, Ibrahim Boutmilat, a noté que la célébration du 62ème anniversaire du Gabon à Laâyoune atteste de la relation distinguée et solide qui existe entre le Maroc et le Gabon et dont les fondements ont été posés par feu SM Hassan II et feu le président Haj Omar Bongo.

M. Boutmilat s’est félicité de l’appui inconditionnel et sans faille exprimé par le Gabon à la marocanité du Sahara, relavant que les activités organisées dans le cadre de cette célébration donnent un contenu à la présence du consulat du Gabon à Laâyoune. Un programme riche a été conçu pour cette célébration organisée les 16 et 17 août sous le signe “Le Gabon à Laâyoune”, dont des prestations artistiques reflétant le riche patrimoine culturel gabonais, une exposition de produits gabonais, ainsi que des visites de plusieurs projets phares dans la province de Laâyoune.

En marge de cette cérémonie, une convention de partenariat a été signée entre la Fondation Startup Grow (Maroc) et l’association Mouetse du combat féministe à la cause publique (Gabon) visant à renforcer les capacités des femmes.

Cet évènement a été marqué par la présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités à Laâyoune et à Dakhla, des responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que des élus locaux et des acteurs de la société civile.