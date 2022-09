Le développement de la coopération entre l’Irlande et le Maroc examiné à Cork

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Irlande et la possibilité de créer une liaison maritime entre Tanger et Cork ont été au menu de la participation, vendredi, de l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, au lancement du nouveau terminal à conteneurs de la ville.