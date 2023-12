Le Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains lance le Prix Mohammed VI de recherche sur les constantes religieuses communes

La Commission des activités scientifiques et culturelles de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, a, lors de sa réunion tenue dans le cadre des travaux de la cinquième session du Conseil Supérieur de la Fondation (6 et 7 décembre), approuvé « l’organisation de la première édition du Prix Mohammed VI des Ouléma africains de recherche sur les constantes religieuses communes de la Fondation ».

L’organisation de cette manifestation vise à approfondir la recherche scientifique dans le domaine des constantes religieuses communes et à encourager et motiver les chercheurs à développer la recherche sur les valeurs religieuses communes.

Ce prix, qui s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains aux questions religieuses communes en Afrique, en application aux hautes instructions du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (Commandeurs des croyants), se propose également d’investir dans les efforts déployés par les érudits africains pour faire connaitre, diffuser et consolider les valeurs de tolérance prônées par l’Islam.

D’autre part, les quatre commissions permanentes de la Fondation en l’occurrence les Commissions des activités scientifiques et culturelles, des études de la Charia, de la revitalisation du patrimoine islamique africain et de la coopération et du partenariat, ont approuvé un ensemble de projets, portant principalement sur le lancement progressif de la chaîne de télévision numérique (WEB TV) de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains.

Cette chaine sera consacrée à la diffusion de programmes de formation et de sensibilisation, des talk-shows, des débats, ainsi que des programmes éducatifs visant à lutter contre l’analphabétisme, à enseigner la langue arabe aux locuteurs non natifs et à former des imams et des prédicateurs.

Dans ce sens, la commission de revitalisation du patrimoine islamique africain a approuvé l’organisation de la première édition du Prix du Patrimoine manuscrit et documentaire islamique africain de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, l’authentification des manuscrits du patrimoine africain et l’organisation de session de formation et conférences en la matière, ainsi que la création d’une bibliothèque digitale de la Fondation des Ouléma africains.

Parmi les projets approuvés figurent aussi l’organisation du colloque international sur le thème « Imarat Al Mouminine et sa diligence pour promouvoir la communication entre les ouléma du Maroc et des autres pays africains » et la cinquième édition du Concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, ainsi que la première édition du concours du Hadith de la Fondation et le renforcement des capacités des imams représentant les pays des sections de la Fondation.

Organisée avec la haute approbation du Roi, président de la Fondation, cette session connaît la participation des présidents et des membres des sections de la Fondation dans 48 pays africains, outre des membres du Conseil supérieur des Ouléma.

Cette session, de trois jours, a été marquée par la présentation du rapport officiel des activités de la Fondation pour l’année 2022 et du résumé des activités de 2023, ainsi que des projets et activités programmés pour l’année 2024 avant leur approbation par les quatre commissions permanentes de la Fondation.

En marge de ces réunions, la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains organise, vendredi à la bibliothèque de la Mosquée d’Al Qaraouiyine, la cérémonie de lancement officiel de la « Charte des Ouléma africains », qui constitue le document de référence portant la voie doctrinale et servant les objectifs des ouléma de la fondation.