Le CiMEA75 demande à accélérer la création d’une commission parlementaire d’enquête au sujet des familles marocaines expulsées d’Algérie

“Le CiMEA75 demande à accélérer la création de la commission parlementaire d’enquête sur ce dossier, comme s’y sont engagés tous les groupes parlementaires contactés et qui avaient considéré cette initiative avec grand intérêt et avaient exprimé leurs soutiens unanimes à cette cause”, indique le Collectif dans un communiqué rendu public à l’issue de la deuxième session ordinaire de son Conseil d’administration, tenue mercredi à Rabat.

Commentant l’évolution du dossier des familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie, le Conseil d’administration du Collectif a exprimé sa ferme condamnation de la poursuite des autorités algériennes et leurs instances officielles de leurs provocations et harcèlements contre le Maroc et les Marocains, dont leurs fréquentes déclarations appelant explicitement à l’expulsion collective des citoyens marocains résidant encore en Algérie, poursuit le communiqué parvenu vendredi à la MAP.

Par ailleurs, le Collectif international CiMEA75 a renouvelé son soutien aux associations des victimes d’expulsions arbitraires d’Algérie, tout en appréciant leur action de plaidoyer, appelant toutefois à plus de coordination et d’intégration afin de rendre justice à toutes les victimes et faire entendre leur voix à l’échelle nationale et internationale.

Par ailleurs, le communiqué a souligné que le Collectif “apprécie hautement” sa coopération fructueuse avec l’Organisation marocaine des droits de l’homme (OMDH), qui a abouti à la signature d’un accord de partenariat et de coopération le 15 mars 2022, tout en félicitant l’Organisation pour le succès de son 11è congrès, organisé récemment à Rabat. Le Collectif salue à cet égard la déclaration finale de l’Organisation relative à la juste cause des familles marocaines victimes d’expulsion arbitraire d’Algérie, selon la même source. D’autre part, le Collectif international salue vivement tous les médias pour leur intérêt et leur soutien inconditionnels à sa juste cause, réaffirmant sa mobilisation constante pour atteindre les objectifs fixés dans son plan d’action, notamment le renforcement des moyens de plaider au niveau international et la mobilisation de tous les moyens à cet effet.