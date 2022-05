“Le Bleu du Caftan” remporte à Cannes le Prix de la Critique Internationale

Il s’agit de la première fois que le Maroc remporte cette récompense internationale à Cannes.

Projeté, jeudi dernier en avant-première mondiale à Cannes dans la sélection officielle « Un Certain Regard » avec 18 autres films du monde, “Le Bleu du Caftan” a reçu un très bel accueil après projection avec une standing ovation de plus de 15 minutes.

Le Prix FIPRESCI est une récompense cinématographique remise depuis 1946 lors du Festival de Cannes.

Cette année, le jury était constitué des critiques du cinéma Ahmed Shawky (Egypte), Mariola Wiktor (Pologne), Nathalie Chifflet (France), Emanuel Levy (USA), Simone Soranna (Italie), Jihane Bougrine (Maroc), Magali Van Reeth (France), Bidhan Rebeiro ( Bangladesh) et Youssoufa Halidou Harouna (Niger).

Produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, “Le Bleu du Caftan” est un long-métrage poignant, qui parle de transmission, de tradition et d’amour, au sens le plus large du terme.

Le film met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture.

Le long-métrage est interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et de nombreux autres comédiennes et comédiens marocains.