Le 14è Raid Tanja-Lagouira vise à consolider les relations d’amitié maroco-espagnole (organisation)

Le Raid Tanja-Lagouira, dont la 14ème édition partira de Madrid, vise à consolider et à réaffirmer les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Espagne, a souligné, vendredi à Madrid, Omar El Alaoui Balrhiti, président de l’association Nord-Sud Action, organisatrice de cet évènement.

”Cette nouvelle édition, qui aura lieu du 1er au 13 novembre, sera également une occasion pour promouvoir la destination Maroc, de Tanger à Lagouira, en particulier les provinces du Sud du Royaume, auprès des Marocains du monde et de nos voisins espagnols”, a relevé M. Balrhiti lors de la présentation du Raid Tanja Lagouira, devant un parterre de personnalités du monde des affaires, de la diplomatie et des médias.

Il a indiqué que l’association marocaine pour la communication, le développement socio-économique et l’incitation a l’investissement propose de rallier les provinces du royaume, en joignant l’utile a l’agréable, par un Raid en 4×4 de Tanger a Dakhla, avec un départ cette année depuis Madrid, et plus précisément de Collado Villalba.

”Au travers de ce périple de 6.000 km (parcours national), les participants pourront apprécier les paysages féeriques du Sahara marocain, goûter aux plaisirs de l’aventure et du dépaysement, découvrir les opportunités d’investissement des régions du Sud du Royaume, mais également mettre une pierre a l’édifice de ce Maroc nouveau, en aidant les populations locales, a travers les associations caritatives”, a fait noter M. Balrhiti, ajoutant que comme chaque année, cette édition est organisée a l’occasion de la commémoration du 47e me anniversaire de la Marche Verte.

Aventure exceptionnelle, proposée a des concurrents aguerris ou débutants, le Raid Tanja-Lagouira, organisé en collaboration avec l’Ambassade du Maroc à Madrid et avec le soutien de la région de Dakhla-Oued Eddahab et de l’Office National Marocain du Tourisme, n’est pas une course de vitesse, mais un voyage de découverte, dont le but premier est d’arriver a bon port, a-t-il soutenu.

A travers ce Raid, qui se tient sous le signe ”Amitié, Solidarité, Découverte et Investissement”, les participants vont pouvoir apprécier les paysages, les routes, les dunes, les plages paradisiaques et les oasis du Sahara marocain, découvrir les provinces du Sud marocain, avec toutes leurs richesses et leurs potentialités d’investissement, en particulier la ville de Dakhla et sa magnifique région, et sillonner les petites pistes sablonneuses au bord de l’océan.

Des personnalités du monde politique et culturel se joindront à ce voyage au Sahara marocain, notamment Mariola Vargas Fernández, maire de la municipalité de Collado Villalba.