L’artiste-peintre Anas Bouanani expose ses œuvres à Rabat

La cinquantaine d’œuvres d’art exposées explorent “un univers d’énergies fluides, de scènes et paysages, où la mer, leur substance, mouvance et matières se déploient en multiples variations et mélanges”, écrit l’écrivaine et critique d’art Toni Maraini dans une note de présentation.

Peints entre 2015 et 2022, les tableaux exposés puisent leur inspiration de la thématique de la mer, a confié M. Bouanani au micro de M24, la chaîne d’information continue de la MAP, soulignant qu’il a eu recours à deux matières dans la confection de ses tableaux, à savoir l’eau et le sable.

L’artiste de 47 ans, dont la première exposition remonte à 1997, a expliqué que le fait d’avoir grandi à Assilah, cette ville connue par son pouvoir de nourrir l’imaginaire de peintres et d’artistes, a eu une influence indéniable sur ses choix et techniques, faisant observer qu’il adopte une peinture abstraite lyrique dans l’expression de son œuvre.

M. Bouanani, également professeur d’arts plastiques, a cumulé une expérience de plusieurs années, et est arrivé aujourd’hui à une maturité artistique et à une vision claire, a relevé l’artiste-plasticien et critique d’art Benyounes Amirouche, dans une déclaration similaire.

A travers ses tableaux, il transmet sa propre perception de la thématique de la mer, en utilisant un nombre limité de couleurs, a indiqué M. Amirouche, qui relève le style particulier de l’artiste, développé en côtoyant des grands artistes dans le cadre du Moussem culturel international d’Assilah.

Cette exposition offre l’opportunité pour mettre en valeur les talents artistiques de la famille de l’éducation nationale, a relevé la chargée de projets culturels à la Fondation, Kawtar Elour, notant que la fondation met en exhibition chaque mois une exposition artistique dans ses galeries de Rabat et de Tétouan.

Pour les personnes intéressées par les prestations culturelles de la fondation, un appel à manifestation d’intérêt est lancé pour les adhérents et pour toute autre personne souhaitant exposer à la fondation, a-t-elle ensuite indiqué. A cet égard, une commission spéciale est chargée par la suite de sélectionner les artistes pour exhiber leurs créations au cours de l’année.

Créée en juin 2003, la Fondation a pour principale mission d’améliorer les conditions sociales de la famille de l’éducation et de la formation et de contribuer à son bien-être quotidien. Elle déploie également des efforts considérables pour promouvoir le professionnalisme du personnel éducatif et son efficience pédagogique.